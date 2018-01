Breda laat geweldsincidenten onderzoeken

Twee huizen werden begin januari beschoten in Breda. Ⓒ Erald van der Aa

BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda laat de politie onderzoek doen naar geweldsincidenten in de stad in de afgelopen drie jaar. De burgemeester wil weten of er sprake is van een toename of een trend, schrijft hij donderdag aan de gemeenteraad.