Twee Telegraaf-journalisten genomineerd voor Pim Fortuynprijs ’voor het vrije woord’

Deze 6 mei is het 21 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. De Pim Fortuynprijs wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici die volgens de organisatie strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat.

Van Wely wordt door de organisatie een ’manmoedige doorzetter’ genoemd ’die voor de duvel niet bang is’. Over Herweijer zegt de organisatie dat zij ’ernstige bedreigingen trotseerde doordat ze openlijk stelling nam tegen het normaliseren van antisemitisme binnen bepaalde stromingen’.

Vorig jaar won schrijfster Lale Gül. De jury van de Pim Fortuynprijs bestaat naast voorzitter Simon Fortuyn uit JA21-fractieleider Joost Eerdmans, hoogleraar en publicist Afshin Ellian en psychiater en columniste Esther van Fenema. De uitreiking is op 25 mei.