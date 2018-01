Moeder van jongetje H&M-rel: Get over it

De kledingketen Hennes & Mauritz kwam onder vuur komen te liggen vanwege de foto van het kind, dat H&M op de website had geplaatst. Het jongetje draagt op de foto een trui met de tekst: coolest monkey in the jungle.

Excuses

De combinatie van zwarte jongen en aap werd als racistisch aanzien en bracht onder meer artiesten als The Weeknd, LeBron James, P Diddy, Romelu Lukaku en andere beroemdheden ertoe de kledingketen aan de schandpaal te nagelen. H&M bood excuses aan en verwijderde de foto van de site.

Wie echter helemaal niet kwaad is, is de moeder van het kind. Terry Mango, afkomstig uit het Zweedse Stockholm, vindt dat heel de wereld overdreven reageert. „Ik ben de moeder”, schrijft ze in een reeks berichten op Facebook. „Dit is een van de honderden outfits die mijn zoon gedragen heeft. Stop met onnodig kritiek te geven, dit is een nutteloos probleem. Get over it.”

’Ik begrijp het niet’

„Ik begrijp het probleem echt niet”, schrijft Mango wat later op verraste reacties van andere mensen. „Niet omdat ik daarvoor kies, maar gewoon omdat ik zo niet denk. Sorry. Maar iedereen mag zijn mening hebben.”