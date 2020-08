Emotionele maar waardige uitvaart Poolse held Marcin

De uitvaart van Marcin, die als seizoensarbeider in de kop van Noord-Holland werkte, werd onder andere bijgewoond door ex-politicus Hero Brinkman (die een Poolse vrouw heeft) en Tweede Kamerlid Dion Graus van de PVV. Zij legden respectievelijk een rood-wit boeket (de kleuren van Polen) en een rood-wit-blauw boeket bij het graf, met banieren in dezelfde kleuren.

Een groot deel van het dorp was uitgelopen voor de laatste groet, en bij de uitvaart zelf was zo’n driehonderd man aanwezig. Er werd voor de laatste maal trompet gespeeld en gezongen voor de held die veel Nederlanders in hun hart hebben gesloten.

,,Ik had moeite om het droog te houden”, zei Brinkman – die ook betrokken is bij de donatie-acties voor de weduwe van Marcin en haar drie kinderen. ,,Het was buitengewoon indrukwekkend. Het is een heel hechte gemeenschap hier die duidelijk waardering had voor het leven van hun dorpsgenoot Marcin.”

Het Nederlandse bloemstuk op het graf van Marcin. Ⓒ Eigen foto

Ook Dion Graus vond de uitvaart emotioneel. ,,Ik ben als lid van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal, hiernaartoe gekomen om hem te eren en een laatste groet te brengen. Hij heeft drie kinderen gered en laat helaas zijn eigen drie kinderen achter. Het was ook wel pijnlijk en verdrietig om dat vandaag te zien.”

Verschillende donatie-acties in ons land hebben in totaal al meer dan 365.000 euro opgeleverd. ,,Ze gaan het redden”, zei Graus daarover. ,,Mede dankzij de stichting SOS die deze mensen zal begeleiden en er ook voor wil zorgen dat het geld goed terechtkomt, direct bij het gezin.”

De familie van Marcin bedankte het Nederlandse volk nogmaals voor alle steun die er vanuit ons land is geweest.