Evacuaties door bosbranden in Spanje en Griekenland

De brand in het landelijke gebied Navalacruz kan zich snel verspreiden om dat het kurkdroog is door een ernstige hittegolf en het ook hard waait. De vuurzee ontstond nadat een auto op een snelweg in brand was gevlogen. Ongeveer 1000 brandweerlieden, onder wie 140 militairen, zijn ingezet om de brand te bedwingen, evenals helikopters en vliegtuigen.

In Griekenland, dat al weken met bosbranden kampt, kwam het opnieuw tot evacuaties. De inwoners van drie dorpen ten zuidoosten van de hoofdstad Athene moesten zich uit de voeten maken nadat er nieuwe branden waren ontstaan in de buurt van de havenstad Lavrio. Het gaat om een zeer brandbaar, met dennenbos bedekt gebied, waarschuwden de autoriteiten. In Vilia ten noordwesten van Athene is de bevolking van twee dorpen opgeroepen tot evacuatie door een nieuwe brand daar.

De afgelopen weken ging in Griekenland al ruim 100.000 hectare in vlammen op. Het eiland Evia, 200 kilometer ten noordoosten van Athene, heeft de zwaarste prijs betaald. Het schiereiland Peloponnesos, 300 kilometer ten westen van Athene, maar ook de noordelijke buitenwijken van de hoofdstad zelf, werden eveneens zwaar getroffen.

