Grote gevolgen dreigen na schorsing presentator BBC schudt op grondvesten na rel rond Gary Lineker

Londen - De Britse omroep BBC schudt op zijn grondvesten in een hoog opgelopen rel rond de voormalige voetballer Gary Lineker. De omroep besloot om Lineker te straffen voor het openlijk uiten van kritiek op het immigratiebeleid van de Britse regering. Hij mocht dit weekeinde geen Match of the Day, waarin de samenvattingen van de Premier League wedstrijden worden becommentarieerd, presenteren.