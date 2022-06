Premium Het beste van De Telegraaf

'Sluit me maar langer op', snauwt shockvlogger Alex Soze Shockvlogger Alex Soze gaat tekeer tegen rechter, pas als OM dreigt met verplichte opname draait hij bij

Door Sander Dekker

Videostill van de aanhouding van Alex Soze, tijdens het uitgaan in Groningen.

GRONINGEN - Alex M. (42), beter bekend als shockvlogger Alex Soze, wil nergens aan meewerken sinds hij vastzit voor de mishandeling van een politieagent in Groningen, afgelopen maart. Tot justitie de rechtbank vraagt hem verplicht te laten opnemen in het Pieter Baan Centrum. Dinsdag zat M. voor een niet-inhoudelijke zitting, in afwachting van zijn strafzaak, in de rechtbank Groningen.