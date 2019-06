Nog meer problemen bij controle uitkeringstrekkers UWV

Dat blijkt uit een serie Kamerbrieven die minister Koolmees (Sociale Zaken) eind vrijdagmiddag heeft verstuurd.

Zo zijn adressen waar meer dan drie uitkeringstrekkers stonden ingeschreven nog eens tegen het licht aangehouden na de alarmerende nieuwsberichten. In 32 procent van de gevallen werd fraude vastgesteld, met name vanwege het feit dat de uitkeringstrekker zich in het buitenland bevond.

Eerder werd er door Nieuwsuur ook onthuld dat arbeidsmigranten, vooral Polen, op grote schaal opdrachten afwijzen. Ze weten dat als ze even stoppen met werken, ze een ww-uitkering kunnen krijgen. Dit terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hebben als ze wel werk hadden kunnen krijgen, bijvoorbeeld als een uitzendbureau aangeeft dat ze hun hulp hard kunnen gebruiken. Na onderzoek onder uitzendbureaus die veel arbeidsmigranten bemiddelen, blijkt nu dat er inderdaad veel uitkeringstrekkers verwijtbaar werkloos zijn. Met een betere controle blijkt ineens dat er meer dan twee keer zo veel van dat soort fraudegevallen zijn (22,7 procent van het totaal) dan eerder geconstateerd.

Nieuwe beloftes

Het kabinet belooft daarom nu opnieuw de procedures te verbeteren. Een van de maatregelen is dat er een vierde bestuurslid bij het UWV wordt benoemd. Met gevoel voor understatement meldt Koolmees: „Zo kan UWV vasthouden wat goed gaat, terwijl er tegelijkertijd aandacht en energie is om eerder genomen maatregelen uit te werken en te verstevigen.”

Koolmees erkent dat er de afgelopen jaren veel is bezuinigd op het UWV. Uit een cultuuronderzoek blijkt bovendien dat men elkaar intern onvoldoende aanspreekt op ongewenst gedrag.

Door het stof

„Recent was in het nieuws dat UWV uitkeringen had verstrekt aan gedetineerden. UWV heeft inmiddels een aantal acties in gang gezet om de uitvoering van het huidige proces te verbeteren”, meldt het ministerie in een begeleidend persbericht. Met daarbij vooral aandacht wat er wél goed gaat en niet voor die andere vijf procent: „In ongeveer 95% van de gevallen gaat de vergelijking van de detentiemelding van Dienst Justitiële Inrichtingen met de uitkeringsgegevens en de afhandeling door medewerkers van UWV foutloos. Er wordt gewerkt om ook de laatste problemen op te lossen.”

