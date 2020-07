Man aangehouden voor ’homogerelateerd incident’ in Amsterdam

Het slachtoffer liep rond 21.30 uur op de Kinkerstraat toen de verdachte hem vroeg of hij homo was. De jongen antwoordde met ’ja’, waarna de verdachte hem meerdere keren beledigde. Eerst kwam de Amsterdamse handhaving op het tumult af, en even later de politie. De verdachte herhaalde zijn eerdere beledigingen, en de politie hield de man daarop aan.

Het slachtoffer heeft direct aangifte gedaan op het politiebureau.