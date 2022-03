Vrouw (21) overleden na steekpartij in Leeuwarden

Ook een 25-jarige en een 30-jarige man uit Leeuwarden raakten gewond. Een van hen is er ernstig aan toe.

De hulpdiensten kwamen zondagochtend rond half vier ter plaatse voor een brandmelding bij het pand. De kleine brand kon snel geblust worden door de brandweer. Volgens omstanders zou er mogelijk een brandbom tegen de zijgevel zijn gegooid, maar dit wil de politie niet bevestigen. Wel zijn er duidelijke brandsporen zichtbaar op de woning.

In de woning boven een tattooshop troffen agenten de overleden vrouw en een zwaargewonde man aan. Later meldde de andere gewonde man zich bij de ambulance.

In de loop van de ochtend is de politie een auto met de mogelijke verdachte op het spoor gekomen. De bestuurder, een 27-jarige man uit Leek, werd rond vijf uur aangehouden. Zondagochtend was de politie nog bezig met forensisch onderzoek in en bij de woning.

‘Feestje aan de gang’

Volgens buurvrouw Aliëtte Wester was er ‘s nachts een feestje aan de gang in het pand. ,,In elk geval rond half een, toen wij naar bed gingen.” Pas vanochtend vernam ze op social media over de brand en het steekincident. ,,Wij hebben er niets van meegekregen, terwijl er maar één muurtje tussen zit.” Vanaf het balkon achter haar huis is te zien dat de ramen van de balkondeuren bij de buren gesneuveld zijn.

Volgens Wester worden er meerdere kamers verhuurd op de naburige bovenetage. Ze kent de bewoners niet persoonlijk. ,,Jonge mensen, heel vriendelijk. We zien ze zomers achter op het balkon wel eens barbecueën, een gezellige groep. Er is ook nooit overlast.”