Onderhandelingen Brexit gaan volgende week gewoon verder

Er was even onduidelijkheid over het doorgaan omdat de Europese onderhandelaar Michel Barnier het coronavirus heeft. Zijn Britse evenknie David Frost zit in zelfisolatie.

De coronapandemie haalt de aandacht weg bij de brexitonderhandelingen en de Britse logistieksector riep de regering in Londen dan ook op om de overgangsperiode die tot eind december loopt, te verlengen. Daar ziet Johnson nog altijd niets in, aldus zijn woordvoerder.