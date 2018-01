Kirsten Schilder: ’Vierde kindje welkom’...

1 / 2 1 / 2 Kirsten geniet volop van haar kinderen. ,,Ik heb alweer de kriebels...” Ⓒ instagram

In maart werden NICK en KIRSTEN SCHILDER de trotse ouders van JACKIE, en kregen NIKKI (6) en JULIAN (5) er een zusje bij. En nu, bijna een jaar later, is het alweer aan het kriebelen in Volendam. Kirsten: ,,Wat betreft de komst van een vierde, sluit ik in het nieuwe jaar niets uit.’’