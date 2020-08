Bibliotheekboeken 36 jaar te laat ingeleverd

De boeken werden niet in Groningen ingeleverd, maar hingen in een tasje aan de deur van de bibliotheek in het Achterhoekse Borculo, zo meldt RTV Noord. Medewerkers daar stuurden ze vervolgens weer door.

„Alhoewel een klein aantal jaren later, hierbij de boeken retour naar de rechtmatige eigenaar”, zo is te lezen op het briefje dat de collega’s uit Borculo schreven.

Wie de boeken zo lang in bezit had, is onduidelijk.