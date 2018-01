Raad boos op Aboutaleb: salafisme niet salonfähig maken

„Burgemeester Aboutaleb maakt het salafisme salonfähig, terwijl het juist een bedreiging is voor maatschappij en democratie”, wierp Tanya Hoogwerf van de grootste partij in de Rotterdamse raad, Leefbaar Rotterdam, Aboutaleb voor de voeten.

In het radioprogramma Dit is de Dag zei Aboutaleb onlangs dat ’elke moslim een beetje salafist is’ (op zijn voorganger Mohammed wil lijken) en dat de jihad er in meerdere vormen is. „De gewapende strijd is slechts een vorm ervan”, zei Aboutaleb, doelend op het onderscheid tussen de innerlijke jihad en de gewapende strijd. Aboutaleb zei dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme.

Kwinkslag

Zijn uitleg in de gemeenteraad beviel nog minder. Volgens de burgemeester was het een antwoord ’met een knipoog en een kwinkslag’. „Inhoudelijk is er geen woord mis”, meende Aboutaleb. Zijn uitleg was ’niet al te groot en serieus bedoeld’. Wel gaf hij aan dat hij het ’effect niet had bedacht’.

Ook weigerde Aboutaleb te stoppen zich uit te spreken over gevoelige onderwerpen. Dat viel ook niet bij alle partijen in goede aarde. Toch overleefde hij de motie van treurnis van Leefbaar Rotterdam - ingediend omdat hij geen duidelijke afstand wilde nemen van zijn uitspraken - met gemak.