Politieteam zoekt voortvluchtige tbs’er

Over de identiteit van de man willen zowel een woordvoerster van de kliniek als het Landelijk Parket van het OM niets zeggen. Het is dus onduidelijk of de man mogelijk een gevaar vormt. „Hier doen we eigenlijk nooit mededelingen over”, aldus OM-woordvoerder Wim de Bruin.

Het speciale politieteam FastNL is ingeschakeld om de voortvluchtige man te vinden. Dit team jaagt op voortvluchtige criminelen; met name veroordeelden die nog meer dan 300 dagen vast moeten zitten.