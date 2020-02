Opnieuw verdacht postpakket gevonden bij bedrijfspand in Utrecht

Ⓒ Koen Laureij

Utrecht - In de postkamer van een bedrijf aan de Eendrachtlaan in Utrecht is een verdacht pakketje gevonden. De politie heeft de directe omgeving van het pakketje ontruimd en afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet nader onderzoek. Uit voorzorg zijn er ook een ambulance en de brandweer opgeroepen.