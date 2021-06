De Jonge: zestigplussers die AstraZeneca weigerden, krijgen sneller een alternatief

De Jonge wilde niet zeggen hoeveel mensen hun tweede kans op een vaccinatie naar verwachting zullen aangrijpen, maar hij stelt dat deze stap geen vertraging zal opleveren voor de jongeren die nog op hun uitnodiging wachten. Het vaccinatietempo ligt volgens de bewindsman zo hoog dat de versnelde prikherkansing „geen noemenswaardig effect” kan hebben voor andere leeftijdsgroepen.

Het belangrijkste is nu om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen, zegt de minister. Daarvoor moeten ouderen die hun eerste prik om welke reden dan ook niet hebben gekregen, aangemoedigd worden om zich alsnog te laten inenten. De Jonge stelt dat het voor andere groepen voorlopig niet mogelijk zal worden om voor een ander vaccin te kiezen.

Het kabinet hield tot nu toe vol dat wordt geprikt „wat de pot schaft”, om het vaccinatieprogramma niet onnodig ingewikkeld te maken. Wie een prik weigert, moet achteraan aansluiten, werd steeds gezegd. Toch werd om een andere regeling gevraagd, omdat het vaccinatieprogramma twee keer werd stilgelegd om nader onderzoek te doen naar de veiligheid van AstraZeneca. Daarna werd overigens besloten dat het middel veilig genoeg was om te gebruiken voor deze doelgroep.

De uitnodigingen voor vaccinaties gingen eerst naar mensen die vanwege hun leeftijd, aandoening, zorgtaken of werk een coronabesmetting het slechtst konden riskeren. De rest komt aan de beurt op volgorde van hun geboortejaar. Vanaf dinsdag konden mensen uit 1981 hun afspraak maken en er komen tot nu toe per dag zo’n één of twee geboortejaren bij. De ouderen krijgen dus hoogstwaarschijnlijk toch de kans om weer in de vaccinatierij te schuiven voordat de 18-jarigen (geboortejaar 2003) aan de beurt zijn.