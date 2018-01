Erdogan eist stop Syrische aanvallen in Idlib

Rusland is de steunpilaar van de Syrische president Assad. Erdogan heeft in de Syrische burgeroorlog altijd de val van Assad nagestreefd, maar is tegen wil en dank toch met Assads bondgenoten Rusland en Iran in zee gegaan om de regio te stabiliseren.

De drie regionale grootmachten hebben onder meer afgesproken dat er in de Syrische noordoostelijke provincie Idlib 'een de-escalatiezone' is. Dat wil zeggen dat er geen aanvallen worden uitgevoerd. De streek is vooral in handen van jihadisten die met steun van Turkije en Arabische Golfstaten tegen Assad vechten. Assads troepen zijn er recent in de aanval gegaan. Rebellen hebben donderdag laten weten dat ze er een tegenaanval zijn begonnen.