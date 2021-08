Premium Het beste van De Telegraaf

Wonen op donkere hei levert sterrenkundige Betlem prachtige beelden op: ’Meteorenregen dit jaar erg goed te zien’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Hans Beltem op het dak van zijn observatorium. Ⓒ Robert Hoetink

Winterswijk - Hij is mede voor de donkere sterrenhemel een half jaar geleden verhuisd naar een van de donkerste en stilste plekken van het land: buurtschap Het Woold in Winterswijk. Hans Betlem, oprichter van de Dutch Meteor Society, is geprepareerd voor de komende nachten wanneer wel honderd ’vallende sterren’ per uur te zien kunnen zijn. De omstandigheden waren voor het laatst in 1997 zo gunstig.