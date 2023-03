Landbouworganisaties steunen boerenprotest Zuiderpark niet

„Dit is helemaal geen boerenprotest”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland stellig. „Dit is uitsluitend georganiseerd door Farmers Defence Force (FDF) en verder zijn er allerlei coronaprotestgroepen. Wij ondersteunen dit protest niet en zullen er ook niet aanwezig zijn.”

De organisatie van de demonstratie is in handen van FDF en Samen voor Nederland, een verzameling organisaties van antivaccinatiegroepen en anticorona-demonstranten tot Forum voor Democratie. Voorzitter Bart Kemp van Agractie, de club die het eerste grote boerenprotest in oktober 2019 op het Malieveld organiseerde, houdt zich dan ook volledig afzijdig van de demonstratie. „Het protest van zaterdag is geen boerenactie. Als iemand gaat, moet die het zelf weten. Ik weet niet waar de demonstratie voor staat en wat de doelstelling is. Wij ondersteunen het niet en communiceren er niet over.”

Voorzitter Henk Bleker van melkveehoudersvakbond NMV is ’om privéredenen’ niet aanwezig en beaamt dat dit niet louter een boerenprotest is. „Het gaat ook over Groningers en toeslagenouders.”

Bij de grootste boerenbelangenclub LTO is veel begrip voor het besluit van Van der Plas om zaterdag niet aanwezig te zijn in het Zuiderpark vanwege de veiligheid. Van der Tak: „Ik kan begrijpen dat politici hier niet heen gaan, want je hebt geen idee wie er allemaal op dit protest afkomen.”

’Teleurstellend’

Organisator FDF-voorman Mark van den Oever zegt juist zwaar teleurgesteld te zijn in de BBB-voorvrouw. „Geert Wilders komt ook. Er zullen veel aanhangers van haar aanwezig zijn en dan is het heel teleurstellend dat zij niet komt spreken voor haar eigen achterban.”

Volgens Van den Oever hoeft Van der Plas bij de demonstratie niet te vrezen voor haar veiligheid. „En het is ons niet gevraagd, maar als zij wil dat we haar moeten beschermen, weet ik zeker dat we genoeg brede mannen kunnen optrommelen.”

Binnen de landbouw worden bedreigingen aan het adres van Van der Plas breed veroordeeld. ,,Het is onbestaanbaar dat politici bedreigd worden en al helemaal als het een politicus is die zich niet veilig voelt op een demonstratie van mensen die door die politicus ondubbelzinnig worden gesteund”, zegt Agractie-voorman Kemp.