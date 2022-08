Landbouwkraan valt in water, machinist omgekomen

Een politiewoordvoerster weet dat de man aan de Slachtedyk werkzaamheden probeerde uit te voeren met de kraan, „en die is daarbij gekanteld.” Hoe dat precies is gebeurd en hoe groot de kraan is, is nog onbekend.

De kraan is eveneens in het water gevallen. De hulpdiensten kwamen direct ter plaatse. In eerste instantie was nog onzeker of de machinist te water was geraakt, en dus werd er direct gezocht. Het lichaam van de man wordt nog geborgen.