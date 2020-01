Leraren staken voor meer loon en vermindering van werkdruk

In diverse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Groningen en Middelburg houden leerkrachten protestmarsen en manifestaties. Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat donderdag bij vier scholen op bezoek, om met docenten te praten over het lerarentekort. In de ochtend gaat de bewindsman langs in Zwolle en Oosterbeek. ’s Middags staan er bezoekjes aan Rhoon en Reeuwijk gepland.

Loon en werkdruk

De leraren vinden dat er sprake is van een ’onderwijscrisis’ en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk. „In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt - als we niets doen - op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028”, aldus de Algemene Onderwijsbond. De bonden willen dat er in totaal zo’n 1,65 miljard euro extra naar het onderwijs gaat.

Attractieparken en musea in het hele land bieden tijdens de stakingsdagen hoge kortingen of gratis toegang aan scholieren en hun begeleiders.

Het is niet voor het eerst dat leraren het werk neerleggen. In november vorig jaar werd ook massaal gestaakt en toen bleven meer dan 4400 scholen dicht.

Onze verslaggever Jessy Burgers is bij de staking in Rotterdam en doet live-verslag via Twitter.