Oorlog in Oekraïne Oekraïense geheime dienst: opvolger staat al klaar ’Russische elite plant een gifaanslag op Vladimir Poetin’

Volgens de Oekraïense inlichtingendienst zouden topfiguren uit de zakenwereld en de politiek Poetin van het toneel willen laten verdwijnen omdat hij hun bloeiende financiële handel en wandel in de weg staat. Ⓒ REUTERS

Kiev - Senator Lindsay Graham riep al op om hem te vermoorden, een rijke Amerikaanse landgenoot van de Republikein loofde een ’dead or alive’-beloning van een miljoen dollar uit en volgens de Oekraïense geheime dienst wil de Russische elite hem vergiftigen en staat er al een vervanger klaar. Geen wonder dat Vladimir Poetin enigszins paranoïde is over zijn veiligheid. De grote vraag is of een moordaanslag door de VS een reële optie is.