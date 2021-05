Israël stuurt troepen naar grens met Gaza: ’Grondoffensief een scenario’

Israël voerde de afgelopen dagen honderden luchtaanvallen uit in de Gazastrook op kopstukken van terreurbeweging Hamas, dat daar de macht heeft. Een legerwoordvoerder zegt dat voorbereidingen worden getroffen voor „verschillende scenario’s.” Hij noemde een grondoffensief „een scenario.”

Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen heeft de afgelopen dagen het leven gekost aan burgers aan beide kanten van de grens. Volgens de Palestijnen zijn er 83 doden gevallen, onder wie 17 kinderen. Ook raakten meer dan 480 mensen gewond.

In Israël vielen minstens zeven doden, onder wie een kind van zes. Het leger zegt dat het huis van het jongetje is geraakt door een raket uit de Gazastrook. In totaal zouden militante Palestijnen in enkele dagen tijd ruim 1600 raketten hebben afgevuurd, onder meer op Jeruzalem en Tel Aviv.

Veel raketten uit Gaza komen niet aan of worden volgens het leger onderschept door het geavanceerde luchtafweergeschut, de Iron Dome. Ook zijn er projectielen die worden afgevuurd, maar in Gaza zelf terechtkomen.

In de Gazastrook zijn door Israël ongeveer zeshonderd doelen aangevallen. Het leger zegt onder meer de centrale bank van Hamas te hebben vernietigd en de baas van de militaire tak van de terreurorganisatie te hebben gedood. Volgens het ministerie van Volksgezondheid van de Gazastrook zijn in de enclave naast de dodelijke slachtoffers, onder wie zeventien kinderen, ook bijna vijfhonderd gewonden gevallen. In de strook wonen twee miljoen mensen: het is zeer dichtbevolkt, bovendien houdt Hamas zich op tussen burgers in. De strook werd in 2005 door Israël aan de Palestijnen overgelaten.

Ⓒ AP

Gazastrook, Israël. Ⓒ ANP/Zumapress

Vanwege het raketvuur worden passagierstoestellen onderweg naar het internationale vliegveld in Tel Aviv omgeleid. De luchtvaartautoriteiten zeggen dat deze vliegtuigen kunnen landen in de zuidelijke badplaats Eilat. Voor dit besluit raakten vijf mensen in een naastgelegen stad lichtgewond als gevolg van raketaanvallen. Meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen tijdelijk niet naar Tel Aviv, waaronder KLM.

Bekijk ook: Zo werkt het Israëlische raketschild Iron Dome

Belletje VS

De Palestijnse premier Mahmoud Abbas heeft gebeld met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, die de raketaanvallen vanuit de Gazastrook veroordeelde en opriep tot een einde aan het geweld tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Eerder zei de Amerikaanse president Joe Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te beschermen.

De luchtaanvallen volgden op gewelddadige botsingen en rellen op de Tempelberg in Jeruzalem aan het eind van de ramadan. Die onrust verplaatste zich naar andere delen van het land. Er vonden in de nacht van woensdag op donderdag in verschillende steden opnieuw felle confrontaties plaats tussen de Palestijnse en Joodse inwoners. De politie heeft 374 mensen aangehouden. Hotels, synagogen, restaurants en auto’s zijn op verschillende plekken in brand gestoken; bestuurders van auto’s werden bekogeld met stenen. Premier Netanyahu heeft gezegd te vrezen voor een burgeroorlog.