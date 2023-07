Amerikaanse man (25) na acht jaar opeens teruggevonden

Tot enkele dagen geleden. Bij een kerk in het Amerikaanse Houston werd een 25-jarige man aangetroffen. Hij was buiten bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat het om de vermiste Rudy ging, iets wat zijn familie later kon bevestigen. Hij zou gewond zijn en duidelijk zijn mishandeld, ook zou hij nog weinig zeggen en ineenkrimpen bij aanrakingen.

Ten tijde van zijn verdwijning had hij te maken met mentale problemen, waardoor de politie zijn vermissing niet als misdrijf zag, Zijn problemen zouden zijn ontstaan na de dood van zijn broer, maar zijn familie had al die jaren twijfels.

Ondanks dat Rudy nu is gevonden, is nog weinig duidelijk over wat de jongen de afgelopen jaren is overkomen.