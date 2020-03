Superrijken VS gaan de coronabunker in

Larry Hall doet dankzij de coronacrisis goede zaken. Zijn bunkerappartementen zijn in trek. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Washington - Voor de superrijken is het geen optie om thuis af te wachten wat het coronavirus brengt. De vraag naar beschermde exclusieve schuilplaatsen is de afgelopen maanden flink gestegen. Als een moderne ark van Noach voor de gefortuneerden, maar dan in een oude raketsilo, diep onder de grond, en voorzien van alles maar dan ook alles wat je nodig kan hebben tijdens een pandemie of erger.