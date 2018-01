’Nazi-taal van minister over asielzoekers’

Herbert Kickl (op de foto rechts) naast Sebastian Kurz (links) en Heinz Christian Strache. Ⓒ AFP

WENEN - De uiterst rechtse Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl heeft de woede van het land over zich afgeroepen met een opmerking over het ’concentreren op één plek van asielzoekers’. Die term, zo roepen zijn critici, is te zeer verbonden met de nazi-term concentratiekamp.