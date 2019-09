Auto Amsterdam beschoten, inzittenden gezocht

Dat meldt de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Het gaat om twee mannen: een in een rood shirt en een in een grijs shirt. Er wordt jacht gemaakt op twee mannen.

Een auto, waarschijnlijk een donkere Peugeot, is achtergelaten op de Derde Hugo de Grootstraat. Via Burgernet is een alert verspreid die nadrukkelijk meldt de twee mannen niet zelf te benaderen, wat meestal wijst op het bezit van vuurwapens. Voor zover bekend is er niemand geraakt.

Later meer.

Tips of beelden? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of app ze naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952