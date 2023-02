Droom of nachtmerrie? Klant na sluitingstijd opgesloten in woonwinkel

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

De meubelboulevard in Hulst Ⓒ GOOGLE STREETVIEW

HULST - Een opmerkelijke klus voor de politie in Zeeland woensdagavond. Na sluitingstijd bleek een klant namelijk opgesloten te zijn in een woonwinkel op de meubelboulevard in Hulst.