Zoektocht naar mogelijk 28 drenkelingen op Curaçao

De Curaçaose minister Quincy Girigorie (Justitie) en de Kustwacht in het Caribisch Gebied bevestigen vandaag dat de zoektocht naar andere drenkelingen voortduurt. Vanaf zee, vanuit de lucht en op het land. Slechts twee personen overleefden het drama en zijn aangehouden als illegaal. Over aantallen mogelijke slachtoffers willen Curaçaose autoriteiten niet speculeren.

Drie van de vier verdronken personen die gisteren bij Koraal Tabak aanspoelden zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om bekenden van de politie. Ze zijn al eerder als illegaal op het eiland gearresteerd en gedeporteerd naar Venezuela, zo vertelt minister Girigorie in Willemstad.

Voeselschaarste groter

Het bootje met illegale vluchtelingen zou op dinsdag, terwijl president Maduro officieel de grenzen had gesloten, zijn vertrokken vanuit het kustdorpje San José de la Costa in de provincie Falcón. Vierendertig mensen zouden aan boord zijn geweest, aldus Gregorio José Montaño, regionaal directeur van de Venezolaanse Burgerbescherming. Het bootje is waarschijnlijk in stukken gebroken voor de ruige oostkust van het eiland.

De herhaalde pogingen van Venezolaanse vluchtelingen om stiekem de ABC-eilanden te bereiken, baart de overheid op Curaçao grote zorgen. In Venezuela wordt de voedselschaarste alsmaar nijpender. ,,Het vluchtelingenprobleem groeit met de dag’’, waarschuwt minister Girigorie.