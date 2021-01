Uitgelachen Bernie Sanders houdt voet bij stuk

De grappige internetplaatjes vlogen Sanders om de oren. Niet gek ook. Hij was met een stel wollen wanten en dikke winterjas, van het type dat geschikt is voor een bergwandeling, op de plechtigheid afgekomen.

Daarmee stak Sanders schril af tegen andere genodigden, zoals Michelle Obama die gekroond werd tot officieuze modekoningin van het gebeuren.

Gewoon warm

Sanders houdt echter voet bij stuk. „In Vermont kleden we ons warm. Wij weten iets van kou, en we maken ons niet zo druk om mode.”

„Wij willen onszelf gewoon warm houden. Dat heb ik vandaag gedaan”, vertelde Sanders aan CBS-presentator Gayle King, die antwoordde: „Missie geslaagd.”

De outfit van Sanders was volgens sociale mediagebruikers zo afgrijselijk simpel dat het al snel cult werd. Een klopjacht op de wanten kwam op gang. Er is een heus Twitter-account.

Helaas voor geïnteresseerden: de wanten zijn niet te koop. De lerares die ze handgemaakt in elkaar knutselde wollen truien, linnen en fleece-vesten, zegt dat ze ’one-of-a-kind’ zijn. „Ze zijn uniek. Ik heb ze niet meer te koop.”

Wel verkoopt ze andere wanten. Die vliegen de winkel uit. „Maar het gaat me nooit lukken om zesduizend wanten te maken. Elke keer dat ik mijn mail open, zie ik honderden nieuwe verzoeken”, aldus de vrouw die het werk in de avonduren doet. Ze blijft kleinschalig werken. „Ik ben lerares en moeder. Dat houdt me wel bezig.”