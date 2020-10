‘Nederlanders in shock omdat ik Trump stem’

Zet een Republikein aan tafel met een Democraat en het ontaardt in chaos. Dat werd nog maar eens duidelijk na het schreeuwgevecht tussen Donald Trump en Joe Biden vorige week. De verkiezingen splijten families, de polarisatie neemt verder toe en feestdagen als Thanksgiving worden ondraaglijk. Voor de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’ hebben we twee Nederlandssprekende Amerikanen bereid gevonden om het gesprek wél met elkaar aan te gaan. Jill Adler stemt op Joe Biden, Brian Godor is Republikein.