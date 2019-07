Aaneenschakeling van miscommunicatie bij Entrada

Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft het onderzoeksrapport gepresenteerd over de Entrada van 10 april in aanloop naar het Champions Leagueduel Ajax – Juventus. Er blijkt in de communicatie veel mis te zijn gegaan. De driehoek burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiecommissaris ervoer te weinig tijd om zich goed voor te bereiden. De inzet van de waterwerper werd verkeerd ingeschat. In plaats van de-escalerend te werken, voelden veel supporters zich in het nauw gedreven.