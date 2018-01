Juwelen van Ritz-diefstal teruggevonden

PARIJS - De Franse politie heeft de gehele buit van de juwelendiefstal in het Hôtel Ritz in Parijs in handen. De juwelen zaten in een tas die woensdag al bij de dieven in het hotel werd gevonden, zo meldt BFMTV. De politie bevestigde dat bericht. De buit vertegenwoordigde een waarde van naar schatting 4,5 miljoen euro.