Meest gekozen namen: Emma, Noah, Finn en Tess

Uit de lijst met populaire kindernamen die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) jaarlijks presenteert, blijkt dat er 755 Emma’s bij zijn gekomen en Noah 635 keer werd gekozen. In 2016 waren Daan en Anna de populairste kindernamen, een jaar eerder Liam en - net als in 2017 - Emma.

De top vijf bestaat bij de meisjes verder uit Tess, Sophie, Julia en Anna; bij de jongens uit Sem, Lucas, Finn en Daan. Uitgesplitst naar provincie zijn er opvallende verschillen. Zo voeren Jesse en Lieke de lijst van populairste namen aan in Friesland, Jan en Johanna in Zeeland en Levi en Tess in Gelderland.

De SVB heeft goed zicht op de namen die het populairst zijn onder Nederlanders die net vader of moeder zijn geworden. Het is de instantie die de kinderbijslag uitkeert.