Paula Schot (24) lijsttrekker SGP Amsterdam

Schot is geboren in Zierikzee. Ze studeerde communicatiewetenschappen in Amsterdam en valt vooral op vanwege haar leeftijd. Jarenlang was ze lid van de jongerenorganisatie SGPJ, waar ze meemaakte hoe de vergadercultuur steeds vrijer werd. „De eerste keer was het chaos. Bij een discussie over integratie waren er meer dan veertig moties”, zei ze vorige maand tegen Trouw.

De Zeeuwse vertegenwoordigt een jongere generatie, die al vloggend klaar staat om de scepter te gaan zwaaien. In 2014 geleden poseert ze vol trots als ’mosselmeisje’ tijdens de Havendagen in Zierikzee, stralend in een groene jurk. „Iets uitdagend, jong en speels”, zo luidt het commentaar.

Diezelfde dag nog beleeft ze een prachtig moment. „Al ratelend tegen mijn vriend over deze fantastische dag stonden we samen nog even op de boot. Toen ik ongeveer uitgerateld was, kwam er een klein doosje tevoorschijn en ging hij op een knie zitten. U begrijpt: mijn dag kon niet meer stuk.”

Inmiddels is ze al enkele jaren gelukkig getrouwd. De opleidingsmanager bij Essenzo mocht in 2015 samen met Kees van der Staaij opdraven in Pauw, om een statement te maken tegen vreemdgaan.

Vrouwen pas in 2010

Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 was het voor vrouwen onmogelijk zich voor de partij verkiesbaar te stellen. Na jarenlange procedures besloot de Hoge Raad in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Begin 2013 paste de partij haar vrouwenstandpunt aan.

Lilian Janse ging Schot in 2014 voor als vrouwelijke lijsttrekker in Vlissingen, waar ze ook dit jaar de lijst aanvoert.