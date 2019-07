Storing kabelbaan, luchtbrug per helikopter

De open kabelbaan is een toeristische attractie op zich. Ⓒ Reuters

STANS - Bijna tweehonderd mensen zijn in het Zwitserse Stans per helikopter van een berg gehaald na een defect van de kabelbaan. De evacuatie vond vrijdagavond plaats nadat duidelijk was geworden dat de bezoekers van de Stanserhorn niet meer op andere wijze in het dal konden komen.