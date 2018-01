Witte rook in Berlijn

Het was de week van de waarheid in de Duitse hoofdstad. Bijna vier maanden na de verkiezingen van september was er, ondanks een belastingmeevaller van liefst 38 miljard euro, geen uitzicht op een werkbare coalitie die het machtigste EU-land, de olietanker midden in Europa, gaat regeren. „Er liggen nog grote brokken op de weg die uit de weg geruimd moeten worden„, verkondigde Merkel vooraf.

Doorbraak

Maar bronnen rond de partijvoorzitters Merkel (CDU), Seehofer (van de christendemocratische zusterpartij CSU) en Schulz (SPD) verkondigden de doorbraak vanmorgen in de onderhandelingen. Dat gebeurde in het hoofdkwartier van de sociaaldemocraten, het Willy-Brandt-Huis in Berlijn.

De laatste, geplaagde arbeiderspartij zal over een week een lastig partijcongres over de hernieuwde samenwerking met Merkel en haar Beierse partner Seehofer hebben. De linkervleugel van de SPD is tegen een grote coalitie, vreest opnieuw ondergesneeuwd te raken.

Belastingmeevallers

De partij wil de belastingmeevallers echter gebruiken om haar kiezers te paaien. Met meer geld voor gezinshereniging bij vluchtelingen. Tegelijk beogen de sociaaldemocraten om de belastingen voor de allerrijksten te verhogen naar 45%. Bij beide thema’s stuitte de linkse SPD echter op graniet bij de rechtse CSU.

„Het is immens belangrijk dat we er uit komen„, had Armin Laschet, christendemocraat en premier van Noordrijn-Westfalen (NRW) geformuleerd. „Duitsland mag niet in een crisis belanden als er geen regering wordt gevormd en er dan veel tijd wordt verspild tot nieuwe verkiezingen.„ Maar ondanks het doembeeld, deze nachtmerrie van veel Duitsers werd geen waarheid.

Druk opgevoerd

De druk was extra opgevoerd door president Steinmeier (SPD). Die had de drie partijen opgeroepen om haast te maken. De politici zouden ook een verantwoordelijkheid voor Europa en de internationale politiek hebben. De Duitsers weten dat ze moeten antwoorden op de Franse voorstellen van president Macron om de EU en de eurozone te hervormen.

Grote coalitie

Een ruime meerderheid van onze oosterburen gelooft dat er een zogeheten Grote Coalitie van links en rechts komt. Tenminste, dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van nieuwszender N24. Maar er zijn ook tegenstanders, zoals de strijdbare jongerenafdeling van de sociaal-democraten, die aangekondigd hebben om campagne tegen het akkoord met rechts te voeren.