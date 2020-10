’Zorgwekkende verdubbeling besmettingen in verpleeghuizen’

Verenso wijst op een verdubbeling van het aantal nieuwe Covid-19 besmettingen de afgelopen week. „Ook zien we een toename in het aantal patiënten dat is overleden.”

In totaal zijn er in verpleeghuizen sinds de crisis ruim dertienduizend patiënten geregistreerd met (mogelijk) Covid-19. Sinds vorige week dinsdag kwamen er 623 patiënten bij. Bij 366 patiënten gaat het om een verdenking op Covid-19; bij 257 patiënten is dat vastgesteld met een coronatest, meldt de vereniging. Meer dan tweeduizend mensen zijn in de verpleeghuizen overleden. Tegen de drieduizend patiënten wist te herstellen.

Testen niet op orde

Voorzitter Jacqueline de Groot kan niet anders concluderen dan dat het testbeleid nog altijd niet op orde is. „We zien dat het testen van zowel bewoners als personeel bij een uitbraak in diverse regio’s nog moeizaam verloopt. Dat moet echt anders. Snel kunnen testen bij een uitbraak is enorm belangrijk, zowel van bewoners als van personeel dat contact heeft gehad met de zieke bewoners.” Ze pleit daarom voor het behoud van voorrangsregels voor zorgpersoneel bij teststraten.

„Als we ons samen houden aan de adviezen, kunnen we dit virus zoveel mogelijk buiten de verpleeghuizen houden. We doen het samen”, benadrukt De Groot.