Weinig animo voor Nederlandse vlag in raad Amsterdam

Fractievoorzitter Wil van Soest vindt de aanwezigheid van een Nederlandse vlag niet meer dan logisch. De banier hangt niet alleen in de Tweede Kamer, ook veel andere gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd, schrijft de ’grande dame’ van de Amsterdamse raad. Daarom zou de driekleur een ’prominente en permanente plek’ in de raadszaal van ’Wokum’ moeten krijgen.

Vluchtelingen

Het presidium laat het oordeel aan de raad over. Of de vlag er komt is de vraag. D66 ziet er geen heil in. „Er staat een beeld van de koning en het wapen van Amsterdam, daarmee is duidelijk genoeg waar we zitten”, zegt fractievoorzitter Van Dantzig die ’niet zo van het vlagvertoon’ is.

Ook Bij1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen wuift het voorstel weg. De partij ziet liever dat er een banner wordt opgehangen met de tekst: ’Vluchtelingen welkom’. SP-fractievoorzitter Flentge vindt een Nederlandse vlag ’over de top’ en ziet geen meerwaarde.

’Minachting’

Het gezucht zorgde bij de oppositie voor ergernis. „Verbijsterend”, aldus Wil van Soest. „Pure minachting voor ons nationale symbool en de democratie waaraan ze allemaal hun plekje op het pluche te danken hebben”, zegt Wil van Soest die zich afvraagt wat er mis is met een vlag in het ’huis van de democratie’. Forum-raadslid Van Schijndel opperde gekscherend dan maar een witte vlag op te hangen. Die van de overgave aan ’woke’.

Ook JA21-fractievoorzitter Nanninga ergert zich groen en geel aan het ogenschijnlijke afkeer van het rood, wit, blauw. „De afkeer van een nationaal symbool, de vlag van ons land, in de raad van uw hoofdstad. Stuitend. Maar de miljarden van ons, van úw Nederlands geld die ’Den Haag’ jaarlijks overmaakt, die zien ze maar al te graag.”