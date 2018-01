Want jullie koken mijn recepten en geloof me, die zijn oergezond, en gespeend van modieuze nonsens. Dus trek het je niet aan, jullie eten verstandig, hoor.

Ik ben inmiddels in München. En gisteren werd er voor me gekookt. Mijn pleegmoeder kookte, ik keek toe, de tijd was teruggedraaid. De zalm knapperig van buiten en rosé vanbinnen, rijst per korrel mooi droog en gekookt met een kardemompeul erin. En als groente: venkel met sinaasappel. Maar dat moet je even weten. De venkel snij je in reepjes. Het groene bladachtige bovenop bewaar je even.

De reepjes bak je in een beetje olijfolie. Samen met het sap van het schillen van de sinaasappel. Rustig aan, tot ze goed heet is. Daar zie ik haar de pan met de deksel erop naast het vuur zetten. “Even vocht verzamelen.” Natuurlijk, door de hitte wasemt de venkel uit. De druppels vallen via de deksel terug. Na vijf minuten weer op het vuur. Nog even garen, dan de stukjes sinaasappel erbij, de walnoot, wat zout, veel peper. Venkelgroen nog even fijngehakt er overheen. Klaar. Heerlijk. En hoe gezond!

Nodig voor twee personen:

• 3 kleine venkels in reepjes

• 1 navelsinaasappel, geschild en in stukjes gesneden

• 5 walnoten, gebroken

• olijfolie

• zout en peper

