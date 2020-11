Slob ’kreeg oorwassing’ van collega-ministers

De verklaring die Slob bij het verlaten van het overleg tegenover de pers heeft afgelegd, hoefde hij daarvoor ’alleen nog maar even te oefenen.’ Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - Minister Arie Slob is door zijn collega’s in het kabinet gedwongen afstand te nemen van reformatorische scholen die ouders dwingen tot het afwijzen van homoseksualiteit. Het is tekenend voor het ministerschap van de CU-bewindsman, die geregeld wordt teruggefloten.