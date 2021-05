Kinderen goud waard in West-Afrika

Ze was twee maanden oud toen ze door de politie in het noorden van Congo-Brazzaville uit de handen van een zogenaamde priester werd gered. Tijdens zijn verhoor bleek dat hij de baby had ontvoerd om haar door te verkopen aan een familie in Kameroen. „Door zijn bekentenis kon het kind worden herenigd met de ouders,” zegt Baltazard Cesaire van Interpol in Congo-Brazzaville.

Uit een recent rapport van het VN-kantoor voor drugs en misdaad, dat in februari werd gepubliceerd, blijkt dat de bovengenoemde baby één van de 2553 West-Afrikaanse kinderen was die tussen 2016 en 2019 werden gered uit de klauwen van handelaren en andere criminelen. Dat is drie kwart van alle geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel uit deze regio (3336).

Kinderbedelaars

„Kinderhandel is één van de snelst groeiende georganiseerde misdaadvormen in West-Afrika”, zegt Mouhamadou Kane, onderzoeker bij het Instituut voor veiligheidsstudies ISS in Zuid-Afrika. Hij legt uit dat de meeste slachtoffertjes als dwangarbeider in de landbouw, mijnbouw en huishouding eindigen, of als sekswerker en professionele bedelaar. „Senegal alleen al telt naar schatting 100,000 kinderbedelaars die gedwongen worden om geld te verdienen voor volwassenen uitbuiters, waaronder religieuze leraren. Deze marabouts of mallams dwingen hun studenten of talibes vaak om voor hen te bedelen.”

Poreuze grenzen, corruptie, zwakke autoriteiten, slechte regelgeving, maar ook conflicten, armoede en werkloosheid zijn belangrijke drijvers van de West-Afrikaanse handel in kinderen. Minderjarigen zijn namelijk veel geld waard, zeker gezien de vaak armzalige sociaaleconomische realiteit in deze regio. “De waarde ligt zo tussen de € 1070 en € 1525,” zegt Cesaire. Dat is aanzienlijk in een gebied waar het gemiddelde maandinkomen soms onder de € 100 per persoon ligt.

Straatarm

Hoewel het leeuwendeel van de bevrijde slachtoffers door handelaren is ontvoerd, stuiten organisaties als Interpol ook regelmatig op kinderen die door hun familie zijn verkocht en weggegeven. Vaak gebeurt het onder valse voorwendselen. „De handelaars beloven de ouders, die vaak straatarm zijn, bijvoorbeeld dat er werk is voor de kinderen en dat de familie elke maand geld krijgen”, zegt Cesaire.

Hoewel ze een minderheid vormen, worden er regelmatig slachtoffers van gedwongen huwelijken. Volgens de VN speelt dit probleem ook buiten West-Afrika en gaat het vooral om meisjes uit straatarme en uiterst kwetsbare gezinnen en uit landen waar honger, conflict en andere sociale problemen hoogtij vieren. Neem Zuid-Soedan, één van de armste en meest instabiele landen ter wereld. „Hier komen deze praktijken vaker voor in periodes van droogte en economische malaise.”

De kans dat de economische impact van Covid-19 de olie op het vuur is van kinderhandelaren. „Het is daarom noodzakelijk om de sociale vangnetten voor huishoudens die in economische nood verkeren, te versterken en de sociaaleconomische dimensies in de landen waar slachtoffers vandaan komen te verbeteren.”