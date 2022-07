’Taghi gaf vanuit EBI opdracht om eigen zwager lesje te leren’

Binnenland

Twee nieuwe verdachten in buitenland opgepakt voor betrokkenheid bij moord Peter R. de Vries

Naast de aanhouding maandagochtend in Nederland zijn er nog twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries vorig jaar in Amsterdam. De twee nieuwe verdachten zijn in het buitenland aangehouden.