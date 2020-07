NSB-tekst ontdekt in dodencel ’Oranjehotel’

74 jaar lang was het een intrigerend plekje in dodencel 601 van het ’Oranjehotel’, de Scheveningse gevangenis waar in de Tweede Wereldoorlog veel verzetsstrijders aan hun eind kwamen: een stukje muur waarover een stuclaag was aangebracht. Vier studenten van de TU Delft hebben nu ontdekt wat er achter de pleisterlaag schuilgaat: inscripties van een prominente NSB’er die er na de oorlog zijn vonnis afwachtte.