Gesprek van de Dag: ’Waarom zouden we al deze mensen uit achterlijke landen hierheen halen?’

AMSTERDAM - Donald Trump vliegt ’weer’ eens uit de bocht. De president van de VS heeft zich nogal laatdunkend uitgelaten over immigranten: „Waarom zouden we al deze mensen uit achterlijke landen hierheen halen?” Verder: De vermogensbeheerder van het Koninklijk Huis wordt verdacht van fraude. En: Weer trekt een prominent lid van van de partij van Sylvana Simons zich terug als kandidaat-raadslid. Dit en meer in het Gesprek van de Dag.