Ⓒ René Oudshoorn, Richard Mouw, Roel Dijkstra

Premier Rutte zei het dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam – steden met veel besmettingen – wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen in winkels. Voor ondernemers in deze steden een duivels dilemma. Hoe gaan ze hiermee om?