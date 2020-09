Zo ziet het nachtleven eruit als clubs wél open mogen

Ondanks dat discotheken langer gesloten blijven, speelt de vraag op: hoe zal het nachtleven eruitzien als clubs wel groen licht krijgen? De vereniging van horecaondernemers Nachtbelang heeft een uitgebreid plan klaarliggen. In een nieuwe aflevering van de corona-update vertelt Jorn Lukaszczyk, initiatiefnemer van de belangenvereniging en eigenaar van club Basis in Utrecht, over hun ideeën.