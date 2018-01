Ilse’s zoon slikte een batterij in: operaties en drie jaar vloeibaar eten

Acht maanden was haar zoon, toen tijdens het spelen de speelgoedambulance van tafel viel. De auto lag op de grond en de batterij was eruit gevallen. Fender was 8 maanden en kroop snel naar de auto toe. Hap, slik: weg was de batterij.

Ilse: "Het gezicht van mijn zoon werd steeds grauwer en doordat de batterij onderin zijn keel vastzat lukte het hem niet om goed te ademen. In de batterij zit zuur dat in het lichaam begon de branden.

Hij was helemaal overstuur en had hartstikke veel pijn. Maar door alle formulieren die wij eerst aan de balie moesten invullen duurde het nog drie uur voordat hij werd geholpen!"

De slokdarm van Fender bleek beschadigd. Zeker tien operaties volgden, drie jaar lang kreeg hij vloeibaar eten waardoor hij een flinke groeiachterstand heeft opgelopen.’

Lees het hele interview met Ilse op VROUW: ’Dat je kind kan eten doet pijn.’