Politie: lichaam vermiste Karin Heemskerk vermoedelijk gevonden

Een voertuig met daarin een overleden vrouw ligt op de kop in het water van de Vlietlanden. Ⓒ REGIO15

LEIDEN - In het water van de Vlietlanden bij Leiden is dinsdag in een zwarte auto het lichaam van een vrouw aangetroffen. De politie meldt dat het vermoedelijk om Karin Heemskerk uit Leiden gaat. De 51-jarige vrouw was sinds 27 oktober vermist.